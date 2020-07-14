İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesine psikoloji programını dahil etti. Üniversite sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen milyonlarca kişi AUZEF psikoloji puanına yerleşmeleri için kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı.

YKS puanıyla AUZEF psikoloji nasıl yerleşirim? | AUZEF psikoloji taban puan

AUZEF lisans ya da önlisans programlarından birine yerleşmek isteyenler YKS sonuçlarına göre yerleştiriliyor. YKS sonucu açıklandıktan sonra aday tercihleri arasında AUZEF programlarını yazabilir. ÖSYM tarafından öğrenci AUZEF’e yerleştirilirse kayıt işlemleri başlar.

AUZEF bölümleri hangileri 2020

AUZEF’ten yapılan açıklamada bu sene ilk kez psikoloji programın açılacağı duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programlarımız;

Lisans Programları

Psikoloji

Spor Bilimleri

Rekreasyon

Ön Lisans Programları

Spor Yönetimi

Marka İletişimi

Grafik Tasarımı

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