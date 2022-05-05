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Eğitim YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:
Eğitim

YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:

Üniversite sınavına hazırlananlar YKS’ye ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, bu sene YKS ne zaman yapılacak? YKS geç başvuruları bitti mi 2022? 2022 YKS tarihi:

Yeniakit Publisher
2022-05-05 21:58:00 -
YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:

Üniversite sınavına hazırlananlar YKS’nin ne zaman yapılacağını, sınava ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, YKS ne zaman?

YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:

2022 YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 16-17 Mart tarihlerinde tamamlandı. Bu tarihten itibaren YKS başvuruları alınmıyor. 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)            18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)         19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 YKS giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava yaklaşık 15 gün kala açıklanması bekleniyor.

YKS maske takma zorunluluğu var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle son iki yıldır YKS’de maske takma zorunluluğu bulunuyordu. Ancak salgında gelinen noktayla birlikte toplu taşıma ve hastaneler dışında maske yasağı kaldırıldı. Bu sebeple sınavda maske şartı, HES kodu zorunluluğu uygulanmayacak.

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