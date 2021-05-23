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Eğitim YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına hazırlanan adaylar başvurularını 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde tamamladı. Geç başvurular ise 17-18 Mart tarihlerinde alındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurusunda bulunanlar sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2021 YKS ne zaman? YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2021

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:56:00 -
YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurusunda bulunan milyonlarca kişi sınavla ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)           26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)          27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerlerinin 26 Haziran’dan 15 gün kadar önce açıklanması bekleniyor. 2021 yılı YKS sonuçlarının ise 4 Ağustos 2021’de açıklanması bekleniyor.

Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

2021 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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