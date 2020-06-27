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Spor

YKS kuyruğunda Milli futbolcu!

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, YKS heyecanı yaşayanlar arasındaydı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:27:00 -
YKS kuyruğunda Milli futbolcu!

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayanlar arasındaydı.

Sınav sırasından fotoğrafını paylaşan Uğurcan, "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar :) #yks2020" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin kadrosunda da olması beklenmiyor.

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