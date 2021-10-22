YKS ikinci ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi son dakika! Üniversite YKS 2. ek kayıt tarihleri 2021

Son dakika haberine göre, YKS 1. ek yerleştirme sonucuna göre bir programa yerleşemeyen adaylar 140 TYT ve 170 AYT puanı ile önlisans ve lisans programların boş kalan kontenjanlarına YKS 2. ek tercihler yapıldı. YKS 2. ek tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında alındı. YKS 2. ek yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte bu kez de YKS 2. ek yerleştirme ile üniversiteyi kazanan adaylar YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman? YKS 2. ek tercih sonucu üniversiteye kayıtlar ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı. İŞte üniversite YKS 2. ek kayıt tarihleri.