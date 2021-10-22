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Eğitim YKS ikinci ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi son dakika! Üniversite YKS 2. ek kayıt tarihleri 2021
Eğitim

YKS ikinci ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi son dakika! Üniversite YKS 2. ek kayıt tarihleri 2021

Son dakika haberine göre, YKS 1. ek yerleştirme sonucuna göre bir programa yerleşemeyen adaylar 140 TYT ve 170 AYT puanı ile önlisans ve lisans programların boş kalan kontenjanlarına YKS 2. ek tercihler yapıldı. YKS 2. ek tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında alındı. YKS 2. ek yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte bu kez de YKS 2. ek yerleştirme ile üniversiteyi kazanan adaylar YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman? YKS 2. ek tercih sonucu üniversiteye kayıtlar ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı. İŞte üniversite YKS 2. ek kayıt tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:27:00 - 2021-10-22 10:27:44
YKS ikinci ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi son dakika! Üniversite YKS 2. ek kayıt tarihleri 2021

Üniversite ek kayıt tarihleri 2021... 14-18 Ekim tarihleri arasında YKS 2. ek tercih başvurusunda bulunan binlerce adayın beklediği son dakika YKS ikinci ek yerleştirme sonucu haberi ÖSYM tarafından geldi. YKS 2. ek üniversite tercihi yapan adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.  Peki YKS 2. ek kayıt tarihleri ne zaman? YKS 2. ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

YKS ikinci ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS ikinci ek yerleştirme üniversite kayıt işlemleri son dakika haberi: YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS ikinci ek yerleştirme üniversite elektronik kayıt tarihi 2021

Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)

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