YKS başvuru işlemleri 4 Şubat'tan itibaren sürüyor. Yaklaşık iki milyon üniversiteli adayının başvurmasının beklediği YKS'de başvuru için HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki, YKS için HES kodu nasıl alınıyor?

YKS için HES kodu zorunlu mu?

ÖSYM'nın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"2021-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir. HES Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor."

YKS için HES kodu nasıl alınır?

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

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