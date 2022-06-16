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Ekonomi YKS görevli ücretleri ne zaman yatar 2022? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatar?
Ekonomi

YKS görevli ücretleri ne zaman yatar 2022? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatar?

Sınav gözetmeni ne kadar alır? 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökecek. 2022 YKS TYT, AYT ve YDT sınavında toplam 869 bin 374 kişi görev alacak. YKS sınavına gözetmek olarak katılanlara belirli bir ücret verilmekte. Peki YKS 2022 gözetmen öğretmen ücreti ne kadar? 2022 YKS gözetmen ücretleri ne kadar? YKS gözetmen ücretleri ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-06-16 17:19:00 - 2022-06-16 17:22:01
YKS görevli ücretleri ne zaman yatar 2022? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatar?

YKS sınavı bu sen 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YÖK tarafından kaldırılan YKS baraj puanı kararından sonra ilk kez adaylar TYT ve AYT barajı olmadan sınava katılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS 2022 sınavında toplamda 869 bin 374 kişi görev alacak. Öğretmenler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavında gözetmen olarak görev alabiliyor. 2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi. Peki YKS sınav görevi kaç gün sonra ödenir? YKS öğretmen sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

ösym gözetmen ücretleri 2022

ÖSYM 2022 YKS görevli ücretleri ne kadar?

YKS görevli ücretleri şu şekildedir:

Salon Başkanı: 317,35 lira

Gözetmen: 277,68 lira

Yedek Gözetmen: 238,01 lira

Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

Bina Yöneticisi: 396,68 lira

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatar?

YKS sınavında gözetmer olarak görev yapan öğretmenlerin ücretleri ÖSYM tarafından yatırılmakta. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. YKS sınav ücretleri YKS sınavlarının tamamlanmasından sonra 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması belenmekte.

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