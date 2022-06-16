YKS görevli ücretleri ne zaman yatar 2022? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatar?

YKS sınavı bu sen 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YÖK tarafından kaldırılan YKS baraj puanı kararından sonra ilk kez adaylar TYT ve AYT barajı olmadan sınava katılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS 2022 sınavında toplamda 869 bin 374 kişi görev alacak. Öğretmenler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavında gözetmen olarak görev alabiliyor. 2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi. Peki YKS sınav görevi kaç gün sonra ödenir? YKS öğretmen sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

ÖSYM 2022 YKS görevli ücretleri ne kadar?

YKS görevli ücretleri şu şekildedir:

Salon Başkanı: 317,35 lira

Gözetmen: 277,68 lira

Yedek Gözetmen: 238,01 lira

Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

Bina Yöneticisi: 396,68 lira

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatar?

YKS sınavında gözetmer olarak görev yapan öğretmenlerin ücretleri ÖSYM tarafından yatırılmakta. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. YKS sınav ücretleri YKS sınavlarının tamamlanmasından sonra 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması belenmekte.