Bu pınar başka pınar: Yılda bir kez süt akıyor!

İlçenin Çamlıbel Mahallesi’nde sarp dağların arasından 20 metreden dökülüp, 4 mevsim aynı debiyle akan Çamlıbel Irmağı, bölgenin en önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 500 metrelik yatağı boyunca mahalle içinden geçen kaynak suyu, oluşturduğu şelale ve çevresindeki bitki örtüsüyle seyirlik manzaralar oluşturuyor. 300 yılı aşkın süredir kesintisiz akan doğal kaynak suyu, yazın soğuk kışın ise ılık olmasıyla dikkati çekiyor. Resmi analizlerle içilebilirliği belgelenen, saniyede 120 litre akan su, mahallenin içme suyunun yanı sıra bahçelerde sulama ihtiyacını da karşılıyor.