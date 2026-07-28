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Dünya HAMAS heyeti Türk yetkililerle görüşecek
Dünya

HAMAS heyeti Türk yetkililerle görüşecek

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HAMAS heyeti Türk yetkililerle görüşecek

HAMAS, aralarında Türkiye'den yetkililerin de olduğu arabulucu ülkelerle ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

HAMAS, aralarında Türkiye'den yetkililerin de olduğu arabulucu ülkelerle ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

HAMAS, yaptığı yazılı açıklamada, hareketin müzakere heyetinin, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasıyla ilgili müzakereleri tamamlamak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.

 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Heyetin, Mısırlı yetkililerle, Mısır, Katar ve Türkiye'den gelen arabulucularla, ayrıca Filistin grupları ve güçleriyle görüşmesi planlanıyor.

Bu görüşmelerin amacı, ateşkesin sağlanması, Şarm el-Şeyh'te varılan tüm taahhütlerin uygulanmasının güvence altına alınması ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi ile Başkan Trump'ın planının ikinci aşamasına geçilmesidir."

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