YKS girecek adaylara uzman tavsiyesi

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak yapılacak ve 3 milyonun üzerinde adayın gireceği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala, sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Her şeyden önce sağlığınıza çok dikkat edin!

17 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) olduğunu hatırlatan Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını sözlerine ekledi. Tüm adayların bu zamana kadar hayal ettiği üniversitelere, mesleklere ulaşmak adına çok büyük emekler verdiğini söyleyen Tözeniş, öğrencilerin son haftayı nasıl değerlendirmesi gerektiğiyle ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

Rutininizi bozmayın, beden ve ruh sağlığınıza dikkat edin!

“Her şeyden önce sağlığınıza çok dikkat edin. Uyku düzeninizi oluşturun. Her akşam aynı saatte yatmaya ve aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Ne kadar sağlıklı uyursanız gün içinde o kadar zinde olursunuz. Beslenmenize dikkat edin. Fazla yağlı besinlerden, abur-cuburdan şu dönemde biraz uzak durun. Gün içinde fiziksel egzersizler yapmak hem bedensel hem de ruhsal olarak size iyi gelecektir. Açık hava yürüyüşleri, bedeninizi çok zorlamadan yapılacak hafif egzersizlerle kendinizi daha iyi ve daha motive hissedebilirsiniz.”

Kendi başarınızı kendiniz oluşturun

Öğrencileri başarı kavramına ilişkin uyaran Tözeniş, “Başkalarının size dayatmış olduğu başarı tanımlamalarını kendinizin başarı kriteri olarak almayın. ‘Başarı, sınavda yüksek bir puan almak, sizden istenen bir üniversiteye ya da bölüme girmek midir?’ sorusunu kendinize sorun. İçinizden gelen, yetenekleriniz ile yaptığınız her şey başarıdır. Kendinize ‘Ben neler yapmaktan hoşlanıyorum, hangi konularda iyiyim?’ sorularını sık sık sorun. Böylece kendi başarınızı kendiniz oluşturmuş olursunuz.” önerilerinde bulundu.

Olumsuz düşüncelerinizi olumlularla değiştirin

Tözeniş, sınav kaygısı yaşayan öğrencilere, “Bu dönemde motivasyonunuzu kaybettiğiniz, kaygınızın arttığı zamanlar olacaktır. Ya kazanamazsam ya istediğim puanı alamazsam gibi olumsuz düşüncelerinizi olumlularla değiştirmeye çalışın. Bundan önceki başarılarınızı düşünün. Bugüne kadar ne kadar emek verdiniz, bu emeklerinizin karşılığında neler başardınız. Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın ve bunu arada kendinize hatırlatın.” dedi.

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Yeni konu öğrenme önceki öğrenmelere engel olabilir!

Sınava az bir zaman kala yeni konular öğrenmeye çalışmanın önceki öğrenmelere de engel olabileceğine dikkat çeken Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Konu tekrarları yapmaya özen gösterin. Tamamlamanız gereken konular varsa aralarından en iyi yapabileceklerinizi seçin ve bu konular üzerinden çalışmalarınızı planlayın” şeklinde konuştu.

Yorulduğunuzda dinlenmeyi bilin, yarışı bırakmayı değil!

Her gün mutlaka deneme sınavı çözülmesini tavsiye den Tözeniş, sözlerini şöyle tamamladı:

- YKS formatında çözeceğiniz bu deneme sınavlarında zamanı iyi kullanın.

- Deneme sınavı sonrasında mutlaka doğru ve yanlışlarınızı kontrol edin. Yanlış soruların üzerinden gitmeye özen gösterin. Yaptığınız yanlış dikkatsizlikten kaynaklanıyorsa o konuyla ilgili soru çözümleri yapın.

- Yanlışınız konu eksikliğinden kaynaklanıyorsa hemen o konuyla ilgili bilgi eksikliğinizi tamamlayın.

- Sınav stratejinizi belirleyin. Hangi testten başlamalısınız, hangi testle devam etmelisiniz bu sıralamayı şimdiden yapın.

- Deneme sınavlarında bu stratejinizi oluşturduktan sonra YKS’de de değişiklik yapmadan aynı test sıralamasını izleyin. Bu hem zamanı verimli kullanmanızı sağlayacak hem de deneme sınavlarından alışık olduğunuz için kaygı yaşamamanıza neden olacaktır.

- Yorulduğunuz zamanlarda dinlenmeyi bilin, yarışı bırakmayı değil. Unutmayın hayat tercihtir!”