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Eğitim YKS geçmiş dönem çıkmış soruları indir! ÖSYM YKS çıkmış soru testleri kitapçıkları…
Eğitim

YKS geçmiş dönem çıkmış soruları indir! ÖSYM YKS çıkmış soru testleri kitapçıkları…

7 Mart başvuruların sona erdiği YKS 2022 sınavı için gözler 2022 YKS sınav giriş belgelerinde. 2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Üniversite sınavına sayılı günler kala adaylar ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda yapılan YKS sınav sorularını araştırıyor. ÖSYM YKS çıkmış soru ve cevapları nereden yayınlanıyor? YKS geçmiş dönem çıkmış soruları indir? YKS geçmiş yıllaradaki sorular nasıl çözülür? İşte ÖSYM YKS çıkmış soru testleri kitapçıkları…

Yeniakit Publisher
2022-05-27 15:32:00 -
YKS geçmiş dönem çıkmış soruları indir! ÖSYM YKS çıkmış soru testleri kitapçıkları…

18 ve 19 Haziran'da YKS sınavına katılacak adaylar sınav konularını bitirerek konu tekrarı ve soru çözümlerine odaklandı. YKS sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından geçmiş dönem YKS soru kitapçıklarını araştırıyor. ÖSYM'den milyonlarca adayın beklelediği geçmiş yıllardaki soruları yayınladı.

ÖSYM YKS geçmiş yıllardaki sorular nerede yayınlandı?

ÖSYM'nin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği sınavların soruları "http://osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."

 

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