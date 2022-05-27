YKS geçmiş dönem çıkmış soruları indir! ÖSYM YKS çıkmış soru testleri kitapçıkları…

18 ve 19 Haziran'da YKS sınavına katılacak adaylar sınav konularını bitirerek konu tekrarı ve soru çözümlerine odaklandı. YKS sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından geçmiş dönem YKS soru kitapçıklarını araştırıyor. ÖSYM'den milyonlarca adayın beklelediği geçmiş yıllardaki soruları yayınladı.

ÖSYM YKS geçmiş yıllardaki sorular nerede yayınlandı?

ÖSYM'nin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği sınavların soruları "http://osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."