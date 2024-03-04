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YKS geç başvuruları başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-04 15:11:00 -
YKS geç başvuruları başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular yarın başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi. ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, geç başvurularda her oturum için sınav ücretinin 442 TL olması bekleniyor.

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