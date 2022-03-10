YKS geç başvuru tarihi 2022! ÖSYM 2022 YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru tarihleri ne zaman? YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı. YKS başvurusunda bulunanlar YKS 2022 sınav tarihelrini sorgulamaya devam ediyor. YKS ne zaman? 2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak. 2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak. 2022 YKS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar da YKS 2022 geç başvurularının ne zaman başlayacağını sorgulamakta. Peki YKS 2022 geç başvuru işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS geç başvuru tarihi 2022!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022'de yapılacak.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavına her oturum için 115 TL ödenirken geç başvuru sürecinde ise mevcut tutarın yüzde 50 fazlası yatırılacak. Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır. YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.

YKS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.