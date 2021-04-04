Üniversite sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. İyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek adaylar 2021 YKS sınav tarihinde değişiklik yaşanıp yalşanmayacağını merak ediyor.

YKS ertelenecek mi?

Geride bıraktığımız dönemde koronavirüs tedbirleri sebebiyle YKS sınav tarihinde değişiklik yapılmıştı. 2.5 milyondan fazla adayın katılacağı düşünülen sınavda pandemi nedeniyle önlemler alınacak. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde tarihle ilgili değişiklik yapılabilmesinin önünü açan yeni bir madde ekledi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın takvimi belirlendi. Şu an için herhangi bir erteleme açıklaması bulunmazken bu yıl gerçekleştirilecek sınavlarda koronavirüs önlemleri alınacak. Sınav başvuruları HES kodu üzerinden gerçekleştirilirken öğrenciler Haziran ayında yapılacak sınavlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturma planı düzenlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek sınavın gerçekleştirileceği okul sayısının arttırılması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM yayınladığı takvimde " Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ifadesi yer alıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.