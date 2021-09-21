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Eğitim YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Eğitim

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:06:00 -
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek. Saat 10.00’da başlayan tercih işlemleri, 23 Eylül 2021’de saat 23.59’da sona erecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

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