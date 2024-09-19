  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

Yazılımcı-Siber Güvenlik Uzmanları uyardı! Çare milli teknoloji

Herkes 'Türkiye tehdit altında mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu! MSB'den Lübnan açıklaması geldi
Eğitim YKS ek yerleştirme sonuçları belli oldu!
Eğitim

YKS ek yerleştirme sonuçları belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:05:00 -
YKS ek yerleştirme sonuçları belli oldu!

Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor
2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

Gündem

2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor
YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor

Gündem

YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor

ÖSYM açıkladı: Ek tercih ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte YKS ek tercih kılavuzu!
ÖSYM açıkladı: Ek tercih ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte YKS ek tercih kılavuzu!

Eğitim

ÖSYM açıkladı: Ek tercih ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte YKS ek tercih kılavuzu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23