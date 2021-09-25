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Eğitim YKS ek yerleştirme sonuçları
Eğitim

YKS ek yerleştirme sonuçları

YKS ek tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Barajı geçemeyenler içinse YKS ek tercih dönemi açıldı. Ek tercih işlemleri tamamlandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-25 15:20:00 -
YKS ek yerleştirme sonuçları

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yılda yüz yüze eğitim tam zamanlı yapılamadı. Üniversite sınavında yaklaşık bir milyon kişi barajı geçemedi. Salgın sebebiyle baraj puanı düşürüldü ve ek tercih işlemleri yapıldı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları

20-23 Eylül tarihleri arasında YKS ek yerleştirme tercih işlemleri yapıldı. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. YKS ek tercihleri ile üniversite kayıtları n 4-7 Ekim 2021 , elektronik kayıtları ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu sebeple sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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