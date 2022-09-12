  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite kayıt işlemlerinin ardından merakla beklenen ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Tercih yapacak olanlar ise başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-09-12 23:07:00 -
YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Bir programa yerleşemeyenler ise ek tercih işlemlerine başladı. Peki, ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.

7 Eylül Çarşamba sabah 10.00 itibariyle tercih işlemleri başladı. Adaylar tercih işlemlerini 13 Eylül Salı saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacağı için sonuçların 14-25 Eylül tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23