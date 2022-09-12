Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Bir programa yerleşemeyenler ise ek tercih işlemlerine başladı. Peki, ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.

7 Eylül Çarşamba sabah 10.00 itibariyle tercih işlemleri başladı. Adaylar tercih işlemlerini 13 Eylül Salı saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacağı için sonuçların 14-25 Eylül tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.