YKS ek tercih TYT ve AYT baraj puanı kaç 2021?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı YKS baraj puanının aşağı çekilmesini talep etmişti. Konuyla ilgili olarak YÖK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan son kararını verdi. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS ek tercih TYT ve AYT baraj puanı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. “İfadelerini kullandı.