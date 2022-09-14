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Eğitim YKS ek tercih sonuçları 2022 | YKS ek tercih sonuçları üniversite kayıt tarihi:
Eğitim

YKS ek tercih sonuçları 2022 | YKS ek tercih sonuçları üniversite kayıt tarihi:

Üniversite sınavına girenler 22-26 Ağustos tarihlerinde kayıtlarını yaptırdı. Boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte ek tercih süreci başladı. Ek tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 21:07:00 -
YKS ek tercih sonuçları 2022 | YKS ek tercih sonuçları üniversite kayıt tarihi:

YKS ek tercih işlemi yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi, üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman alınacak?

YKS ek tercih sonuçları 2022 | YKS ek tercih sonuçları üniversite kayıt tarihi:

YKS ek tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde yapıldı. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacağı için sonuçların 14-25 Eylül tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

 

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