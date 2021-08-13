YKS sınavının tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. YKS sınavında yeterli puan alamayan öğrenciler, YKS baraj puanının düşürülmesinden sonra TYT baraj puanını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Yks ek tercih 2021 tyt baraj puanı kaça düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde YKS'ye dair, ''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu.