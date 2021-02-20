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Eğitim YKS başvurusu ne zamana kadar devam ediyor?
Eğitim

YKS başvurusu ne zamana kadar devam ediyor?

2021 YKS başvuruları devam ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanla beklediği YKS için başvuru işlemleri devam ediyor. YKS başvurusu 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak. YKS başvurusu ne zaman bitiyor, sınav ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu...

Yeniakit Publisher
2021-02-20 17:11:00 -
YKS başvurusu ne zamana kadar devam ediyor?

Üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT - AYT - YDT olmak üzere üç aşamadan oluşan YKS sınav tarihi belli oldu. Peki, üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak işte sınav tarihi ve ücreti...

YKS başvurusu ne zamana kadar devam ediyor?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

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