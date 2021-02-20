Üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT - AYT - YDT olmak üzere üç aşamadan oluşan YKS sınav tarihi belli oldu. Peki, üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak işte sınav tarihi ve ücreti...

YKS başvurusu ne zamana kadar devam ediyor?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.