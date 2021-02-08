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Eğitim YKS başvurularında son gün ne zaman?
Eğitim

YKS başvurularında son gün ne zaman?

YKS başvuruları 2021 başladı! ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:44:00 -
YKS başvurularında son gün ne zaman?

2021 YKS sınavı başvuruları 4 Şubat'ta başladı! 2021 YKS sınavına girecek olan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. YKS 2020 başvuru ekranı: YKS başvuruları ne zaman bitecek?

2021 başvuruları ne zaman bitecek?

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

 

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