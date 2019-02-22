YKS başvuru hangi bankaya yatırılacak, YKS başvuru nasıl yapılır 2019 ÖSYM

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın üniversiteye girişin ilk basamağı olan YKS 2019 başvuru için son dakika gelişmesi yaşanıyor. YKS başvurusunda bulunacaklar ÖSYM 2019 YKS başvuru ücretini hangi bankaya yatırılacağının araştırıyor. Peki YKS 2019 başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru tarihleri, YKS başvuru ücreti ne kadar ve YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti bankaya yatırma işlemi nasıl?

2019 YSK başvuruları 12 Şubat itibariyle başladı. YSK başvuruda son tarih ise 6 Mart 2019. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecekler YKS başvuru ücreti 2019 hangi bankaya yatıracak? TYT ve AYT sınavıson durum. İşte YKS para yatırma hangi bankaya sorusunun cevabı.

YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatıracak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ücretleri ne kadar ve hangi bankalara yatırılır? Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır. Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS ücreti ATM'lerden nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS sınavı ne zaman?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

Çıkmış YKS soruları 2018

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