Üniversite sınavı hazırlıklarını tamamlayanlar sınavın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, YKS ilk oturum saat kaçta?

YKS başlama saati kaç? YKS sınav girişi kaçta sona erecek?

YKS için geri sayım başladı. Üniversite sınavı bu hafta sonu yani 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aygün, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını belirtti. Kovid-19 salgını döneminde eğitim-öğretimin tüm kademelerde çevrim içi yapıldığını ve sınavların çevrim içi olarak uygulandığını hatırlatan Aygün, ÖSYM olarak bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak ikisi YKS olmak üzere tüm sınavları yüz yüze başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ÖSYM olarak salgın dönemi sınav uygulamalarını Sağlık Bakanlığı görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları" rehberine göre gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık.

Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır."