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Eğitim YKS barajı kaç netle geçilir? 2021 YKS baraj için kaç net gerekir?
Eğitim

YKS barajı kaç netle geçilir? 2021 YKS baraj için kaç net gerekir?

26 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan YKS sınavı için geri sayım başladı. YKS sınavına günler kala sınava katılacak olan adayların sınavla ilgili olarak kafasında bir çok soru işareti bulunurken, en çok merak edilenlerden biri de YKS sınavında puanlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan en düşük TYT baraj puanının kaç olduğu... YKS baraj puanı için gerekli olan net sayısını merak ediliyor. Peki, YKS barajı kaç netle geçilir? 2021 YKS baraj için kaç net gerekir?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 20:07:00 -
YKS barajı kaç netle geçilir? 2021 YKS baraj için kaç net gerekir?

Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, başvuru ve sınav tarihlerinin yanında bu yıl tercihler için belirlenecek baraj puanına odaklandı. YKS sınavında adaylar TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda, 3 farklı teste tabi tutulacak. Peki, YKS barajı kaç netle geçilir? 2021 YKS baraj için kaç net gerekir?

YKS baraj için kaç net gerekir?

Önceki sistemde 180 barajını geçmek için 32 net gerekiyorken, bu hesaplama kullanılmaya devam edilirse 16 net yeterli olacak. TYT'nin mutlu edeceği kesim ise eşit ağırlıkçılar...

Eğitimciler, barajı geçmenin kolaylaştığını belirtiyor. Eski sistemde adayların ilk sınavda 180'i geçmesi için soruların yüzde 20'sini yani 32 net yapması gerekiyorken, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yine bu yüzde 20 sistemi kullanılırsa 16 net çıkarmak yetecek. Ayrıca Türkçe ve matematik öne çıktığından eşit ağırlık bölümleri daha avantajlı olacak.

Eski sistemde 180 barajını geçmek için YGS'de soruların yüzde 20'sini yani 32 net yapmak gerekiyordu. TYT'de 80 soru olacak. Adayın barajı geçmesi için yüzde 20 sistemi devam ederse, 16 net yetecek.

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