YKS AYT-TYT saat kaçta başlayacak? YKS sınav süresi ne kadar?
YKS kaç dakika sürüyor? Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler YKS’nin ne zaman gerçekleşeceğini, YKS’nin kaç dakika süreceğini araştırıyor. Peki, YKS kaç dakika?
YKS hazırlıklarını sürdürenler, sınava ne kadar zaman kaldığını sınavların kaç dakika olacağını araştırmaya başladı. Peki, AYT kaç dakika?
YKS AYT-TYT saat kaçta başlayacak? YKS sınav süresi ne kadar?
YKS için geri sayım başladı. Sınav için başvuru işlemleri yapanlar YKS'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Sınav öncesinde ise adaylar sık sık ‘YKS saat kaçta başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS kaç dakika sürüyor.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sınav giriş yerlerini ise ÖSYM AİS üzerinden şifreleriyle öğrenebilecek.