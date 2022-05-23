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Eğitim YKS AYT-TYT saat kaçta başlayacak? YKS sınav süresi ne kadar?
Eğitim

YKS AYT-TYT saat kaçta başlayacak? YKS sınav süresi ne kadar?

YKS kaç dakika sürüyor? Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler YKS’nin ne zaman gerçekleşeceğini, YKS’nin kaç dakika süreceğini araştırıyor. Peki, YKS kaç dakika?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:04:00 -
YKS AYT-TYT saat kaçta başlayacak? YKS sınav süresi ne kadar?

YKS hazırlıklarını sürdürenler, sınava ne kadar zaman kaldığını sınavların kaç dakika olacağını araştırmaya başladı. Peki, AYT kaç dakika?

YKS AYT-TYT saat kaçta başlayacak? YKS sınav süresi ne kadar?

YKS için geri sayım başladı. Sınav için başvuru işlemleri yapanlar YKS'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Sınav öncesinde ise adaylar sık sık ‘YKS saat kaçta başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS kaç dakika sürüyor.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)            18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)         19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sınav giriş yerlerini ise ÖSYM AİS üzerinden şifreleriyle öğrenebilecek.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:

Eğitim

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:

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