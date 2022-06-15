YKS adayları aman dikkat! Sınava 3 gün kala son dakika uyarısı geldi

YKS haftasındayız ve heyecan dorukta…18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240 binden fazla başvuru yapıldı. Kendinizi bu süreci kontrol etmeye ve yönetmeye hazırlarsanız, bu durumu avantaja çevirebilirsiniz.

Sınava ramak kala adayların sınav öncesi ve sınav anında izleyebileceği yöntemler ile ilgili Doğru Cevap Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mehmet Özağaçkaya çok önemli bilgiler paylaştı.

Sınav haftasında neler yapılmalı?

YKS’ ye doğru son günlerde yeni konulara bakmaktan ziyade genel tekrarlar ile zamanınızı değerlendiriniz. Unutulan konularla ilgili genel tekrarlar yapınız. Ancak bu süreci yorucu ve kaygıyı arttırıcı bir düzeye taşımadan dozunda bırakın.

Zihinsel ve bedensel anlamda dinlendirici etkinliklerle zamanı değerlendirin. Mümkünse dijital ortamdan sosyal medyadan uzak durun.

Sınava gireceğiniz salonu mutlaka önceden görmelisiniz. Sınav günü ulaşım anlamında kaygı yaşamadan salona ulaşmanız adına önemlidir.

Sınav giriş belgesi ile kimlik kartınızı önceden hazırlamayı unutmayın. Sınava 2 gün kala test çözmeyi bırakınız.

Nasıl beslenmeli?

Genel beslenme alışkanlıklarınızda önemli değişikliklerden kaçınınız. Çünkü beslenme alışkanlıklarındaki ani değişimler vücudun fizyolojik dengesini bozar.

Sınava kadar aldığınız gıdaya ve bunları alma sürelerine dikkat ediniz. Rejim (diyet) yapmayınız.

Deneme sınavları ve YKS öncesinde şekerli gıdalar almayı deneyiniz. Çay, kahve ve benzeri uyarıcı içecekleri zarar vermeyecek ölçüde kullanınız.

İlaç ve ağrı kesici maddeleri zorda kalmadıkça kullanmayınız. Özellikle sınav sabahı iyi bir kahvaltı yapmayı ihmal etmeyiniz. İyi bir kahvaltı yapacağım diye alışık olmadığınız, sevmediğiniz besinlerle midenizi tıka basa doldurmayınız.Sınav öncesinde sulu gıdaları çokça almaktan kaçınınız.

Dinlenme...

Sosyal aktivitelere kısıtlı koşullarda katılınız.

Sevdiğiniz ve sizi rahatlatan kişiler ve ortamlarda zaman geçirmeye çalışın. Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin.

Stresten kurtulma ve gevşeme egzersizlerini kullanınız.

Sınavdan önceki akşam “erken yatayım erken kalkayım” diye alışık olmadığınız bir saatte yatağınızda olmayınız.

Sınav günü dikkat!

Erken kalkın.

Her zamanki kahvaltınızı yapın.

Rahat edeceğiniz kıyafetler tercih edin.

Sınav günü evden zamanında çıkın.

Sınav giriş belgeniz ve kimliğinizi almayı unutmayın.

Kendinize olumlu telkinlerde bulunmaya gayret edin.

Asıl önemli olanın kişiliğiniz ve sağlığınız olduğunu unutmayın.