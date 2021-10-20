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Eğitim YKS 2.ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS 2.ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları | Koronavirüs pandemisi sebebiyle YKS'de bu yıla özel olarak ikinci ek tercih süreci başlatıldı. Baraj puanı düşürüldü ve pek çok öğrenci tercih yaptı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 20:51:00 -
YKS 2.ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. 5-20 Ağustos tarihlerinde ise tercih işlemleri gerçekleşti. Barajı geçemeyenler içinse pandemi sebebiyle ikinci ek yerleştirme imkanı sağlandı ve baraj düşürüldü. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2.ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2. Ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. Tercih işlemini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı.

YKS sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belirtilmedi. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kimler YKS ek tercih işlemi yapabildi?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabildi. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek. 

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