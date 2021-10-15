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Eğitim YKS 2.ek tercih 2 yıllık bölümler
Eğitim

YKS 2.ek tercih 2 yıllık bölümler

YKS ikinci ek tercih bölümler | Üniversite tercih işlemi yapmak isteyenlerle ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. YKS 2. Ek tercih işlemleri 14 Ekim’de başladı. Adaylar tercih kılavuzunu ve bölümleri araştırmaya başladı. YKS 2. Ek tercih bölümler puanlar | 2. Ek tercih kontenjanları

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:41:00 -
YKS 2.ek tercih 2 yıllık bölümler

Koronavirüs salgını göz önünde bulundurularak bu yıla özel olarak adaylar, YKS 2.ek tercih şansı verildi. Baraj puanının öne çekildiği tercih işlemleri başladı. Peki, hangi okul kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS 2.ek tercih 2 yıllık bölümler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bölüm ayrıntılarına söz konusu kılavuzdan uyaşabilirsiniz.

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