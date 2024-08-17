YKS 2024’te hukuk, psikoloji ve çocuk gelişimi bölümleri taban puanları

Bu yıl devlet üniversitelerinde Hukuk, Psikoloji ve Çocuk Gelişimi gibi popüler bölümler, yoğun talep gördü ve taban puanları merak konusu oldu. İşte, 2024 YKS'de bu bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları.

Hukuk Fakülteleri Kaç Puanla Kapattı?

Hukuk fakülteleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek taban puanlara sahip bölümler arasında yer aldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 377 taban puan ve 65.300 başarı sıralamasıyla öğrenci kabul etti. Bu, Türkiye genelinde hukuk okumak isteyen öğrenciler için ciddi bir rekabetin olduğunu gösteriyor.

Psikoloji Bölümü Taban Puanı Nedir?

Psikoloji bölümü, son yıllarda popülaritesini artıran bölümlerden biri olmaya devam ediyor. 2024 YKS sonuçlarına göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 334 taban puan ve 176.000 başarı sıralaması ile kapattı. Bu durum, psikoloji eğitimi almak isteyen öğrencilerin dikkatli bir planlama yapmalarını gerektiriyor.

Çocuk Gelişimi Bölümüne Girişte Taban Puanlar

Çocuk gelişimi, toplumun geleceği açısından kritik bir öneme sahip bir alan olarak öne çıkıyor. Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, bu yıl 304 taban puan ve 319.169 başarı sıralamasıyla öğrenci aldı. Bu sonuçlar, çocuk gelişimi alanında eğitim görmek isteyen adayların belirli bir seviyede başarı göstermelerini gerektiriyor.

Diğer Eşit Ağırlık Bölümleri ve Taban Puanlar

YKS 2024'te dikkat çeken diğer eşit ağırlık bölümlerinin taban puanları da açıklandı. Hakkari Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümü 328 puan ve 199.359 sıralama ile kapattı. Aynı üniversitenin Sınıf Öğretmenliği bölümü ise 341 puan ve 150.700 sıralama ile öğrenci kabul etti.

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Sosyal Hizmet bölümü ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 231 taban puan ve 1.087.100 sıralama ile kapattı. Bu sonuç, sosyal hizmet alanında öğrenci kabulünün oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor.

2024 YKS sonuçlarına göre, öğrencilerin tercih döneminde bu taban puanları dikkate alarak planlama yapmaları önem taşıyor. Özellikle popüler bölümlerdeki yüksek taban puanlar, bu alanlarda eğitim almak isteyen öğrencilerin daha dikkatli bir şekilde hazırlanmalarını ve tercihlerini yaparken başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalarını gerektiriyor.

YKS 2024'teki bu taban puanlar, öğrencilere rehberlik edecek önemli bilgiler sunuyor. Tercih sürecinde bu veriler, doğru kararlar alabilmek adına kritik öneme sahip.