2024 KPSS ve YKS tarihleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

Sınav tarihleri ile ilgili X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Başvurularını 1-26 Şubat tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak" dedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı uygulamalarıyla ilgili de açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak" ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, paylaşımında ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50’nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek."

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