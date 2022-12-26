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Eğitim YKS 2023 başvuruları ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

YKS 2023 başvuruları ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, YKS bu sene ne zaman hangi tarihte yapılacak? YKS başvuru tarihi 2023?

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:35:00 -
YKS 2023 başvuruları ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavına hazırlananlar başvuru işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS 2023 başvuruları alınmaya başladı mı?

YKS 2023 başvuruları ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS 2023 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. YKS 2023 başvuruları 9 Şubat-6 Mart tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemi ise 15-16 Mart'ta gerçekleşecek. YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.

YKS 2023 kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti öğrenilmiş olacak. 2022 yılında 115 TL başvuru ücreti alındı. Geç başvuru yapanlar ise 172,5 TL ödeme yaptı.

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