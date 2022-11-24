YKS 2023 başvuruları ne zaman alınacak? YKS 2023 ne zaman yapılacak?
Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler 'YKS ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS 2023 başvuruları ne zaman ayın kaçında alınacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılına ait sınav takvimini açıkladı.
YKS 2023 başvuruları ne zaman alınacak? YKS 2023 ne zaman yapılacak?
Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. YKS 2023 başvuruları 9 Şubat-6 Mart tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemi ise 15-16 Mart'ta gerçekleşecek. YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
YKS 2023 kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti öğrenilmiş olacak. 2022 yılında 115 TL başvuru ücreti alındı. Geç başvuru yapanlar ise 172,5 TL ödeme yaptı.