YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

3 milyon 243 bin 425 adayın katılım sağladığı 2022-YKS sınav1 18-19 Haziran’da tamamlandı. YKS sınavının tamamlanmasından sonra YKS soru ve cevapları yayınlandı. YKS sonuçlarının da açıklanacak olmasıyla birlikte YKS sınavına giren adayları bu kez de YKS tercih maratonu bekliyor olacak. YKS sonuçlarına göre, başarı puanını öğrenen adaylar şimdi de tercih süreci hakkında araştırmalarına başlayacak. YTY, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, YKS Üniversite Tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, o konuya dair bilgiler.

YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birikte ÖSYM 2022 YKS yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. YKS sonuçlarının henüz açıklanmamış olması hasebiyle ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınlamadı. ÖSYM 2022 tercih yerleştirme kılavuzunu yayınlamasından sonra 2022 YKS tercih tarihleri de netleşmiş olacak. ÖSYM geçtiğimiz yıl YKS tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında kabul etmişti. YKS sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra YKS tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

YKS 2022 tercihleri nasıl yapılacak?

YKS tercihleri ÖSYM AİS üzerinden 2022 YKS tercih kılavuzunda yer alan kriterler doğrultusunda yapılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. ÖSYM 2021 YKS tercih başvuru kılavuzu için tıklayın