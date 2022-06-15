YKS’nin ardından en çok merak edilen konu hiç kuşkusuz taban puan, kontenjanlar ve başarı sıralaması oluyor. Peki, 2022 YKS taban puanlar belli oldu mu?

YKS 2022 taban puanları kontenjanları başarı sıralaması belli oldu mu?

Milyonlarca kişi için heyecanlı süreç başladı. Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu yıl ilk kez baraj puan uygulaması kaldırıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 243 bin 425 adayın başvuruda bulunduğunu duyurdu. Geçen yıl YKS'ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.

YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2022’de ilan edilecek. Sonuçların ardından tercihlerin ne zaman yapılacağı sorusu sıklıkla araştırılacak. YKS tercih işlemlerinin sonuçların ilanından birkaç gün sonra başlaması bekleniyor.

Tercih sürecinde ÖSYM kılavuz yayımlayacak ve önlisans, lisans kontenjanları, puanları, başarı sıralamalarına ulaşılmış olacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşmanız mümkün.