YKS 2022 sonuçları: ÖSYM 2022 YKS sonuçları kaç sıralama geldi?

‘YKS sonuçları ne zaman açıklanacak’ cevabı en çok araştırılan konuların başında yer alırken beklenen tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Üniveriste hayali kuran gençler tüm sene çalışmalarının meyvesini almak için YKS TYT ve AYT sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Baraj puanının kaldırılmasından sonra bu sene ilk kez uygulanan YKS sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak?

YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı bu yıl Haziran ayında yapıldı. 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı oturumda düzenlendi. YKS sonuçları Temmuz'un 20'sinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçlarına göre puanlar nasıl kullanılacak?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

YKS tercih kılavuzu kontenjanlar başarı sıralaması belli oldu mu?

2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. YÖK Atlas tercih sihirbazı için tıklayın