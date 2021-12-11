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Eğitim YKS 2022 ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman alınır 2022
Eğitim

YKS 2022 ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman alınır 2022

Üniversite sınavı ne zaman başvurular ne zaman? Üniversite sınavına hazırlananlar YKS’nin ne zaman gerçekleştireceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? YKS başvurusu ne zaman yapılır? YKS başvuruları nereden nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:37:00 -
YKS 2022 ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman alınır 2022

Üniversite hayali kuran milyonlar 2022 yılında gerçekleştirilecek YKS’ye hazırlanıyor. YKS hazırlığı sırasında ise başvuru tarihleri merak konusu oluyor. Peki, YKS ne zaman tarih açıklandı m?

YKS 2022 ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman alınır 2022

Milyonlarca aday, 2022 yılında YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ancak henüz ÖSYM sınav takvimini açıklamadı. 2022 ÖSYM sınav takviminin ocak ayında açıklanması bekleniyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.

YKS başvuruları nasıl yapılıyor?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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