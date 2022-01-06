YKS 2022 başvuruları ne zaman alınacak? YKS 2022 başvuruları alınmaya başladı mı?
2022 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS ne zaman? 2022 YKS başvuru tarihleri
Üniversite sınavına hazırlanan milyonlar YKS’nin ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman açılacak?
YKS 2022 başvuruları ne zaman alınacak? YKS 2022 başvuruları alınmaya başladı mı?
2022 yılında üniversite sınavına girmek isteyen milyonların merakla beklediği ÖSYM 2021 takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Böylelikle 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavların tarihleri ile başvuru günleri belli oldu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
ÖSYM takviminin açıklanmasıyla sınav başvuru tarihleri de açıklanmış oldu. YKS başvuruları 11 Şubat 2022-7 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2022-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılabilecek.