YKS 2022 başvuru tarihi! 2022 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS başvuruları ne zaman hangi ayda alınacak? Üniversite sınavına hazırlananların merakla beklediği 2022 ÖSYM takvimi açıklandı. Peki, 2022 YKS ne zaman yapılacak? YKS başlayacak? YKS başvuruları hangi ayda alınıyor 2022
Merakla beklenen ÖSYM takvimi açıklandı. Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvuru tarihini, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman alınacak?
YKS 2022 başvuru tarihi! 2022 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
ÖSYM takviminin açıklanmasıyla sınav başvuru tarihleri de açıklanmış oldu. YKS başvuruları 11 Şubat 2022-7 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2022-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılabilecek.