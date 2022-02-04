YKS 2022 başvuru işlemleri ne zaman? ÖSYM 2022 YKS başvuruları başladı mı?

2022 YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, gelecek yıl merkezi sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20227 sınav takvimini resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresinden duyurdu. İşte sınav tarihleri.

2022 YKS sınavı (TYT-AYT) ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak.2022 YKS TYT AYT sınav 18-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2022 sınav başvuruları ne zaman?

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2022 YKS geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

2022 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2022 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

YKS 2022 başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

YKS 2022 sınavı ne zaman? 2022 TYT- AYT sınav tarihi...

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 YKS sonçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.