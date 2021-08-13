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Eğitim Yks 2021 tyt ve ayt baraj puanı kaç oldu?ee
Eğitim

Yks 2021 tyt ve ayt baraj puanı kaç oldu?ee

YKS sınavının tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Henüz tercih işlemlerini tamamlamamış öğrenciler, YKS sınavının oturumları olan TYT ve AYT sınavlarının baraj puanını sorgulamakta. Peki, Yks 2021 tyt ve ayt baraj puanı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-13 23:06:00 -
Yks 2021 tyt ve ayt baraj puanı kaç oldu?ee

YKS sınavlarının açıklanmasıyla üniversite tercih maratonu başladı. Cumhurbaşkanı koronavirüs sebebiyle bu yıl YKS taban puanlarını düşürüldüğünün bilgisini verdi. Öğrenciler YKS taban puanlarının kaç olduğunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Yks 2021 tyt ve ayt baraj puanı kaç oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde YKS'ye dair, ''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu. 

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