Üniversite sınavı geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanır?

YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 YKS sonuçları erken açıklanır mı?

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

YKS’nin son oturumu YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

YKS’ye giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS sonucu 4 Ağustos 2021’de açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar sonuçların daha erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM bazı sınav sonuçlarını, belirtilen tarihten birkaç gün önce duyurmuştu.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ