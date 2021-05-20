YKS 2021 sınavına nerede gireceğim? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2021 AYT TYT sınav yeri

2021 YKS sınav yerleri açıklandı mı? Milyonlarca adayın hayalini gerçekleştirmek için ilk adım olan YKS sınavına girmeye hazırlandığı şu günlerde ÖSYM 2021 YKS sınav takvimi de sorgulanıyor. YKS sınavına girecekler zaman zaman YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini sorgularken, ÖSYM puana kadar YKS sınavının erteleneceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Peki YKS sınavı ne zaman?

Geçtiğimiz yıl korona salgını nedeniyle ilk başta açıklanan YKS sınav tarihi ertelenmişti. Ancak kısmı kapanma ve tam kapanma önlemleri edeniyle artan korona vakaları düşmesiyle birlikte YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.

2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu olacak.

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2021

YKS 2021 sınavına nerede gireceğim? 26-27 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavında adayların nerede sınava gireceği henüz belli olmadı. Geçmiş yıllarda YKS sınavı giriş yerleri aksi bir durum olmadığı sürece sınav tarihinden önceki bir hafta içerisinde açıklanıyordu. Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 22 Haziran tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

2021 TYT sınav şartları

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

2021-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 2021-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.