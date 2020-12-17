YKS 2021 ne zaman olur? | Üniversite hayali kuran milyonlarca aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı mı? YKS tarihi açıklandı mı?

YKS 2021 ne zaman? | YKS tarihi

Üniversite sınavınını ne zaman yapılacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sınav için hazırlıklarını sürdürenler konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. 2020 YKS 27-28 Haziran tarihlerinde koronavirüs tedbirleriyle yapıldı. 2021 yılında YKS’nin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Ancak 2021 YKS’nin haziran ayında yapılması bekleniyor.

Öğrenciler YKS’de hangi konuların dahil olduğunu merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır” açıklamasında bulundu.