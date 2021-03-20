YKS 2021 ne zaman? YKS oturum saatleri 2021

YKS 2021 için geri sayım devam ediyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı sınavın gerçekleşeceği YKS'de, üniversite sıralarına giden yolda ilk basamak çıkılmış olacak. Peki, AYT ve TYT oturum saatleri belli oldu mu?

YKS 2021 oturum saatleri

YKS TYT oturumu, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.

YKS AYT oturumu ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.

YDT oturumuna katılmak isteyenler ise 27 Haziran öğleden sonra 15.45'te sınava dahil olabilecek.