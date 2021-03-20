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Eğitim YKS 2021 ne zaman? YKS oturum saatleri 2021
Eğitim

YKS 2021 ne zaman? YKS oturum saatleri 2021

2021 YKS ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar YKS 2021 sınavına kısa bir süre kala YKS oturumları TYT ve AYT hakkında detayları merak ediyor. YKS 2021 ne zaman? YKS oturum saatleri 2021 hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-20 20:39:00 -
YKS 2021 ne zaman? YKS oturum saatleri 2021

YKS 2021 için geri sayım devam ediyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı sınavın gerçekleşeceği YKS'de, üniversite sıralarına giden yolda ilk basamak çıkılmış olacak. Peki, AYT ve TYT oturum saatleri belli oldu mu?

YKS 2021 oturum saatleri

YKS TYT oturumu, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.

YKS AYT oturumu ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.

YDT oturumuna katılmak isteyenler ise 27 Haziran öğleden sonra 15.45'te sınava dahil olabilecek.

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