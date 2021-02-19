YKS 2021 başvurularında güncel fotoğraf zorunlu mu?
YKS 2021 başvuruları sürüyor. Adaylar başvuru sürecinde sınava dair bazı detayları merak ederken ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlandı. ÖSYM "YKS 2021 başvurularında güncel fotoğraf zorunlu mu?" sorusunu yanıtlamış oldu. Peki, YKS 2021 başvurularında güncel fotoğraf zorunlu mu?
ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirmenin paylaşıldığı ifade edildi. ÖSYM'nin açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır." denildi.
YKS 2021 başvurularında güncel fotoğraf zorunlu mu?
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını “Fotoğraf Bilgilerim” bölümündeki “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” butonundan güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.