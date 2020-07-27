YKS 2020 birincileri hangi ilden çıktı? TYT, AYT, YDT 2020 birincileri
YKS 2020 birincileri hangi ilden çıktı? sorusu her yıl olduğu gibi bu yıl da merak edilen sorulardan birisi. Milyonlarca öğrencinin büyük heyecanla beklediği YKS 2020 sonuçları ÖSYM tarafından sabah saatlerinde erişime açıldı. Adayların sonuçlarını öğrenmelerinin ardından YKS 2020 birincileri hangi ilden? YKS TYT birincileri kim oldu? YKS AYT birincileri kim oldu? gibi sorular merak ediliyor. Peki, YKS 2020 TYT, AYT, YDT birincileri hangi illerden çıktı? İşte detaylar...
YKS TYT, AYT ve YDT birincileri kimler oldu? 2020 YKS TYT, AYT ve YDT birincileri hangi illerden çıktı?Halis Aygün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerle YKS birincilerinin hangi illerden olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...
YKS 2020 birincileri
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerini açıkladı. Üç ayrı sınav şeklinde yapılan YKS maratonunda, toplam da 14 aday birinci olarak açıklandı. Öğrencilerin isimleri açıklanmazken, birincilerin hangi illerden olduğu ilan edildi.
Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde;
YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincileri: 5 aday
Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday
Sözel: İzmir
Eşit Ağırlık: Osmaniye
Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,
YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.
Halis Aygün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerle YKS birincilerinin hangi illerden olduğunu açıkladı.YKS Birincilerimizin İlleriTYT birincileri: 5 adayAnkara, Antalya, Aydın, Çorum, NevşehirAYT birincileri: 5 adaySözel: İzmir Eşit Ağırlık: OsmaniyeSayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde Adaylarımızı tebrik ederim.
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