YKS 2020 birincileri hangi ilden çıktı? TYT, AYT, YDT 2020 birincileri

YKS TYT, AYT ve YDT birincileri kimler oldu? 2020 YKS TYT, AYT ve YDT birincileri hangi illerden çıktı?Halis Aygün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerle YKS birincilerinin hangi illerden olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

YKS 2020 birincileri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerini açıkladı. Üç ayrı sınav şeklinde yapılan YKS maratonunda, toplam da 14 aday birinci olarak açıklandı. Öğrencilerin isimleri açıklanmazken, birincilerin hangi illerden olduğu ilan edildi.

Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde;

YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincileri: 5 aday

Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir

AYT birincileri: 5 aday

Sözel: İzmir

Eşit Ağırlık: Osmaniye

Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,

YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde

Adaylarımızı tebrik ederim.

Halis Aygün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerle YKS birincilerinin hangi illerden olduğunu açıkladı.YKS Birincilerimizin İlleriTYT birincileri: 5 adayAnkara, Antalya, Aydın, Çorum, NevşehirAYT birincileri: 5 adaySözel: İzmir Eşit Ağırlık: OsmaniyeSayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde Adaylarımızı tebrik ederim.

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