YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?
Kimler YKS 2. Ek yerleştirmede tercih yapamaz? Pandemi koşulları sebebiyle bu seneye özgü olarak YKS ikinci ek yerleştirme süreci kararı alındı. Yüz yüze eğitime katılmayanların süreçten olumsuz etkilenmesiyle birlikte yaklaşık bir milyon kişi barajı geçememişti. Bu sebeple baraj puanı 140’a çekildi. Peki, kimler YKS ek yerleştirme işlemi yapamaz?
Merakla beklenen YKS 2.ek yerleştirme işlemi tarihleri açıklandı. İkinci ek yerleştirmeden yararlanmak isteyenler ise kimlerin başvuru yapamayacağını merak ediyor.
YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” açıklamasını yaptı.
YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinden yararlanmak isteyenler ise ‘Kimler tercih yapamaz?” sorusunun cevabını araştırıyor.
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.