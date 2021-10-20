YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı son dakika ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih sonuç sorgulama

ÖSYM, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar da kayıt işlemlerini 4-7 Ekim tarihleri arasında yaptı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ÖSYM 2021 YKS 1. ek yerleştirme sürecini başlatı. YKS 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bu kez hiç bir programa kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için YKS 2. ek tercih süreci başladı. 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. YKS 2. ek tercih yapan adayların gözü kulağı ÖSYM’de zira ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. YKS 2. Ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte YKS 2. ek tercih süreci hakkında detaylar…

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM’nin 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgiye göre ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarının 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıt yapmak isteyenlerin ise işlemlerini ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirebileceği duyuruldu.

2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar 8 gün sonra 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek tercih işlemleri ise 18 Ekim’de sona erdi. YKS 2. ek yerleştirme sonuçları 26 Ekim’den önce açıklanması bekleniyor. Zira 26’den sonra YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları başlayacak. 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları sorgulama yapmak için tıklayın